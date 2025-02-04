Nelsson: Roma'daki durum Galatasaray'a benzer

Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu. Nelsson, "Bu kariyerim için büyük bir adım. Bu fırsatı yakaladım ve şimdi buradayım" dedi. İşte Danimarkalı savunma oyuncusunun sorulara verdiği cevaplar...

"SABIRSIZLANIYORUM"

"İlk duygularınız nasıl?"

"Her şeyden önce teşekkür ederim, burada olmak harika bir duygu. Son birkaç gün biraz stresliydi ama şimdi buradayım ve başlamak için sabırsızlanıyorum".

ANGELINO

"Galatasaray'da birlikte oynadığınız Angelino ile burada tekrar buluşacaksınız"

"Evet, çok mutluyum. Angelino, benim arkadaşım. Tanıdığınız biriyle yeniden bir araya gelmek her zaman güzeldir. Yakında yeni takım arkadaşlarımla birlikte onu da göreceğim."

ROMA'DAKİ HEDEFLERİ

"Bu kulüpteki hedefleriniz neler?"

"Roma gibi büyük bir kulüpte hedeflerin net olduğunu düşünüyorum; mümkün olduğunda çok maç kazanmak ve kupalar için mücadele etmek."

CLAUDIO RANIERI

"Ranieri hakkında ne düşünüyorsun?"

"Onun bir futbol efsanesi olduğunu biliyorum. Yeni takım arkadaşlarımla, onunla ve ekibin geri kalanıyla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

STADIO OLIMPICO

"Stadio Olimpico'da oynayacağını bilmek nasıl bir duygu?"

"Çok ünlü bir stadyum ve orada ilk kez oynamak özel olacak. İki yıl önce Lazio'ya karşı o stadyumda oynamıştım. O yüzden biliyorum ama Roma formasıyla orada oynamak çok özel olacak."

25 NUMARA TERCİHİ

"Neden 25 numarayı tercih ettiniz?"

"Gerçek bir nedeni yok. Önceki kulüplerim Kopenhag ve Galatasaray'da 25 numarayı giydim ve şimdi burada da 25 numarayı seçmtim. Sevdiğim bir numara."

"GALATASARAY İLE BENZER"

"Burada futbolun bir din gibi olduğunu biliyor musunuz?"

"Bunu duymuştum, buradaki taraftarların bu takım için büyük bir tutkusu olduğunu biliyorum. Bu yüzden benim için olumlu bir durum. Burada kazanmanın büyük bir anlamı var. Galatasaray'daki duruma benzer bir durum olduğunu ve buna alıştığımı düşünüyorum. Roma gibi büyük bir kulüpte her zaman kazanma zorunluluğunuz vardır."

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Takım arkadaşlarınız arasında Hummels, Dybala, Paredes gibi şampiyonlar olacak. Onlarla birlikte oynamak sizin için ne ifade ediyor?"

"Açıkçası çok tecrübeli oyuncular. Umarım takımın maç kazanmasına yardımcı olabilirler ve benim için böyle oyuncularla oynamak çok önemli. Onları varlığı hem kulüp hem de benim için önemli."

ROMA ŞEHRİ

"Roma'da yaşamanın nasıl olacağını hayal ediyorsun?"

"Bu şehir hakkında her zaman olumlu şeyler duydum. Hatta geçen yıl burada oynayan arkadaşım Kristensen, şehirden çok iyi bahsetmişti. Açıkçası Roma'da hiç bulunmamıştım, tatile bile gelmedim ama şimdi şehri keşfetmek için sabırsızlanıyorum."

TRANSFERİN ŞARTLARI

Galatasaray, Nelsson'un Roma'ya transferi için şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur.

Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."