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Spor

Nelsson'a İtalya'dan yeni talip

Galatasaray'ın kadro planlamasında düşünmediği Victor Nelsson için Serie B ekibi Monza'nın devreye girdiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 13:34 - Güncelleme:
Nelsson'a İtalya'dan yeni talip
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Hellas Verona'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Victor Nelsson'un geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

GALATASARAY DEVAM ETMEYECEK

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Nelsson da Galatasaray'da kalmak istemiyor.

İtalya'dan Udinese iddiasının ardından 27 yaşındaki futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.

MONZA DA İSTİYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie B ekiplerinden Monza da Nelsson ile ilgileniyor.

Türkiye'den de Samsunspor, Nelsson'u kadrosuna katmayı düşünüyor.

VERONA'DA 38 MAÇ

Victor Nelsson, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da 38 maçta süre buldu.

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