7 Ekim 2025 Salı
Nemanja Matic: Çocukken sadece futbola sahip olduğum için şanslıydım

Sassuolo forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Matic dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2025 Salı 13:59
Nemanja Matic: Çocukken sadece futbola sahip olduğum için şanslıydım
ABONE OL

Sassuolo forması giyen orta saha oyuncusu Nemanja Matic, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Yeni nesil futbolcuların sorunları ile ilgili değerlendirmede bulunan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Bence yeni nesil çok fazla PlayStation oynuyor. Futbol dışında çok fazla dikkat dağıtıcı unsur var ve bunlar futboldan uzaklaştırıyor. Çocukken sadece futbola sahip olduğum için şanslıydım." dedi.

"Bugün gençlerin yapacak çok şeyi var ve sadece spora odaklanmak zorlaşıyor." diyen Matic, "Günde iki saat antrenman yapıyorlar ve hepsi bu! Ben bütün gün sahada olurdum." diye konuştu.

Nemanja Matic, yaz transfer döneminde imza attığı Sassuolo'da şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

Popüler Haberler
