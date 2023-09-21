İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1183
  • EURO
    28,9317
  • ALTIN
    1673.82
  • BIST100
    8000.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Nemanja Matic: Fransa, Premier Lig gibi

Roma'dan Rennes'e transfer olan Nemanja Matic, Fransa Ligi'nin Premier Lig'e benzediğini söyledi.

21 Eylül 2023 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Nemanja Matic: Fransa, Premier Lig gibi
ABONE OL

Roma'dan Rennes'e transfer olan Nemanja Matic, Fransa Ligue 1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Matic, "Ligue 1 bana Premier Lig'i hatırlatıyor çünkü tüm takımların kalite açısından oldukça yakın olduğunu ve herkesin herkesi yenebileceğini düşünüyorum" dedi.

35 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Fransa'da maç temposu yüksek seviyede, bu yüzden eğer bir karşılaştırma yapmam gerekirse bu Premier Lig olur. Fransa'daki seviye beni şaşırttı mı, hayır çünkü açıkçası bazı maçları zaten izlemiştim. Bu benim için sürpriz değil." diye tamamladı.

Matic, transferinin ardından Rennes'te 4 maçta sahaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.