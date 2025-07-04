Nemanja Vidic'ten Manchester United mesajı: Tek bir kulübü çalıştıracaksam...

2006-2014 yılları arasında Manchester United formasını başarıyla terleten Sırp stoper Nemanja Vidic, kulübüne olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. The Overlap'a konuşan 43 yaşındaki efsane isim, aktif olarak teknik direktörlük yapmasa da, "Eğer birini çalıştıracaksam, bu Manchester United olur. Zor zamanlarda işleri tersine çevirmek hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Vidic, ileride teknik direktörlük dışında sportif direktörlük ya da Sırbistan Futbol Federasyonu başkanlığı gibi farklı rollere de açık olduğunu belirtti. "Birkaç yıl önce Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyordum. O zaman olmadı ama belki ileride olur," dedi.

Futbolun dışında şu anda gayrimenkul geliştirme işleriyle uğraşan Vidic, "Yaptığım işte kalite üretmeyi ve gurur duyacağım projeler ortaya koymayı önemsiyorum," diye konuştu.

Manchester United kariyerinde 300 maça çıkan ve beş Premier Lig şampiyonluğu kazanan Vidic, sahadaki sertliği ve liderliğiyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.