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Spor

Nenad Bjelica, 4 ismin üstünü çizdi

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, takımı yeniden yapılandırmak istiyor. Kendi sistemini kurmak isteyen Hırvat hoca, 4 ismin daha üstünü çizdi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Nenad Bjelica, 4 ismin üstünü çizdi
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Kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica radikal adımlar atmaya başladı.

Hırvat teknik adam, gelecek sezon planları arasında yer almayan futbolcuları ligin kalan maçlarında yedek soyunduracak.

Sabah'ın haberine göre bu isimler Lazar Markovic, Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin ve Maxi Gomez.

Bjelica ligin kalan haftalarında bu futbolcuları ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor. Söz konusu isimlerin aldığı süreler iyice kısalacak.

Bjelica son oynanan Fenerbahçe maçında bu 4 futbolcuya ilk 11'de şans vermemiş, Gbamin ve Gomez mücadeleye sonradan dahil olmuştu.

Yusuf Yazıcı kafilede yer almazken, yedek bekleyen Markovic de forma şansı bulamamıştı.

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