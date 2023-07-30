Nenad Bjelica: AEK haklı bir galibiyet aldı

Hazırlık maçında AEK ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, mücadeleyi değerlendirdi.

Nenad Bjelica, "Öncelikle çok şanssızsız sakatlık konusunda. Aynı bölgeden 3 oyuncuyu kaybettik. Normal bir durum ama bununla yüzleşmeliyiz. İlk 20 dakikalık bölümde iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İlk gol ve sonrasında oyununun kontrolünü kaybettik, son 20 dakika maça çok fazla ortak olamadık. Beraberlik golüne yakındık, daha sonrasında rakibin golü, kaçırdığımız penaltı ile birlikte mümkün olmadı. AEK haklı bir galibiyet aldı. Bizden daha hazır, daha istekliydi ama bizden hazırlık süreci olarak daha öndeler." dedi.

"KADROMUZ GÜÇLENECEK"

Yeni oyuncuların katılımıyla takımın güçleneceğini ifade eden teknik adam, "Yeni oyuncular aranıza katılırsa, kadronuzu güçlendirsiniz. Ama bugün onlar kadar önemli olan Umut, Hüseyin, Joaquin Fernandez ve Orsic'i kadroda bulunduramadık. Bu oyuncuların da sakatlıkların dönmesiyle daha güçlü kadromuz olacak. Ama yeni oyuncuların da katılımıyla kadromuz güçlenecek." ifadelerini kullandı.

"DİĞER TAKIMLAR GİBİ TRANSFER YAPAMAYIZ"

Transfer ile ilgili konuşan hoca, "Tabii ki Marek Hamsik kalitesinde bir oyuncu bulursanız, aranıza katmak istersiniz. Ancak o kalitede bir oyuncu bulabilmek çok zor. Bizim yapmaya çalıştığımız takım savaşacak bir takım. Biz diğer takımlar gibi transfer yapamayız. Biz çalışmaya aç oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. İlk maçlarımızı kazanabilirsek, o rüzgarla o çok önemli hedeflere koşabileceğimizi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"ARAMIZA DAHA OYUNCU KATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

51 yaşındaki teknik adam konuşmasının devamında, "Şu anda 35 oyuncu bizimle çalışıyor. U19'dan gelen oyuncular da var. Ligin önemli maçlarında 17-18 oyuncumuz var. Ama maalesef bu oyunculardan 4-5 tanesi sakatlığı nedeniyle bizimle değildi. Aramıza daha oyuncu katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.