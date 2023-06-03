Nenad Bjelica: Bir maçtan daha fazlasını bekleyemezsiniz

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde, her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyoruz" dedi.



Hamsik ile ilgili sözlerine devam eden Bjelica, "Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Her zaman iletişimde olacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Kazandığımız için mutluyuz ama Marek ve taraftarlarımız için çok mutluyuz. Eksik olan oyuncularımız vardı ama onların yokluğunun farkedilmemesi bizim için mutluluk. Bugün başka arkadaşlarımız, sezon boyunca fırsat bulamayan oyuncularımıza da fırsat verme şansımız oldu. Bugün 5 attık, 5 golü de farklı oyuncular attı. Bir maçtan daha fazlasını bekleyemezsiniz. Taraftarlarımıza da bu şekilde veda etmek istedik. Son maçta galibiyetle veda edebilmek bizim için önemliydi." diye konuştu.