Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica cumartesi günü son antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Bjelica, "Sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. Sizden isteğim bütün hafta boyunca idmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıtmanız. 90 dakika boyunca savaşan, mücadeleyi bırakmayan bir takım görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Hırvat hoca, "Size inanaıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanan takım biz olacağız" dedi. Oyuncuların da yapılan toplantı sonrası Beşiktaş maçı için birbirlerine galibiyet sözü verdiği ve zafere kilitlendikleri öğrenildi.

İLKİ YAŞAMAK İSTİYOR

Öte yandan, Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş maçını kazanarak Trabzonspor'un başında ilk derbi galibiyetini almayı planlıyor. Bjelica geçen sezon Fenerbahçe'ye bu sezon da Galatasaray'a kaybetmişti.