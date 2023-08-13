Nenad Bjelica: Galatasaray maçı bizim için farklı olacak

Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor'u 38 bin taraftarı önünde 1-0 yenerek sezona 3 puanla start veren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncularını gösterdiği performanstan dolayı soyunma odasında kutladı.

Alınan galibiyet kadar özellikle maçın ilk yarısındaki oyundan çok memnun kaldığını vurgulayan Hırvat hoca, "Maç içerisinde doğru işler yaptınız. Kamp boyunca çalıştıklarımızı uygulamaya koydunuz. Tam olarak istediğimiz gibi başladık ama bunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor" dedi.

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray sınavına da vurgu yapan Bjelica, "Bu maç bizim için daha farklı olacak" diyerek futbolcularını mücadeleye mental olarak hazırlıyor.

PAROLA: ÖN ALANDA BASKI

Bjelica'nın daha çok maçın analizini yaparken karşılaşmanın son bölümünde takımın savunmaya çekilmesi ve burada oyunu kabul etmesiyle ilgili eksiklikler üzerinde durması bekleniyor. Ön alan baskısı ve agresif bir oyun kimliğini takıma kabullendirmeye çalışan 51 yaşındaki teknik direktör, ekibinin fiziksel olarak 90 dakika boyunca aynı tempoda kalmasına hassasiyet gösterdiği öğrenildi.