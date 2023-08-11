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Spor

Nenad Bjelica: Galibiyetle başlamak çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Nenad Bjelica maç sonu açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2023 Cuma 23:43 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Galibiyetle başlamak çok önemliydi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 1-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası konuştu.

Bjelica, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var." dedi.

Visca'nın devre arasındaki değişikliği sorulan Hırvat teknik adam, "Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik kendisini" cevabını verdi.

GALATASARAY MAÇI CEVABI!

Bjelica, sistemle ilgili, "Sistemler maç kazandırmazlar. Size galibiyeti getirecek olan başka nitelikler var. Bunun içine duyguyu, davranışı, empatiyi katabiliriz. Bunlar olmadan herhangi bir sistemin başarı getireceğinin garantisi yoktur" sözlerini sarf etti.

Bjelica, sakat oyuncular ve gelecek haftaki Galatasaray maçı için, "Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

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