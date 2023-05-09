Nenad Bjelica: Geri dönüyorlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ankaragücü maçında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Bjelica, "Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu sefer rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Son olarak Fenerbahçe maçı öncesi sakatların iyileşeceğini aktaran Hırvat teknik adam, "Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.