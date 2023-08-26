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Spor

Nenad Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet
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Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica, "Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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