Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük maçının ardından konuştu.

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız" dedi.

Ayrıca, "Maçtan önce de ifade ettim, farklı taktikler, farklı sistemler denemeye çalışıyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma giden sistem ama daha önce de söyledim, farklı sistemlerde oyuncuları görmeye çalışıyoruz. 4'lü sistemde deplasmanda kaybettimiz maçlar da vardı. Bugün de 4'lü oynadık ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.