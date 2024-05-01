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Spor

Nenad Bjelica için ayrılık çanları çalmaya başladı

Kasım ayında Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına gelen Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica için kulüp ayrılık kararı verdi.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
Nenad Bjelica için ayrılık çanları çalmaya başladı
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, sezon sonunda teknik direktörü Nenad Bjelica'ya veda edebilir.

Kicker'de yer alan habere göre, Alman ekibinin sezon sonunda Bjelica ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi. Bjelica'nın kasım ayında göreve geldikten sonra takımı üst sıralara taşıdığı ancak son dönemde Union Berlin'in yeniden küme düşme potasına indiği hatırlatıldı. Bjelica'nın işleri yoluna koyamadığı ve kulübün bu nedenle Hırvat teknik adamla yollarını ayırmak istediği ifade edildi.

SEZONA TRABZON'DA BAŞLADI

Trabzonspor ile sezona başlayan Nenad Bjelica, ekim ayında bordo-mavililerden ayrılmış ve kasımda Alman ekibi Union Berlin'e imza atmıştı. Union Berlin'in başında toplamda 18 maça çıkan Bjelica, 5 galibiyet, 5 berabrlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Union Berlin, ligde oynadığı 31 maçta topladığı 30 puanla ligde 14. sırada yer alıyor. Kulübün, küme düşme hattında yer alan Mainz ile arasında 2 puan bulunuyor.

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