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Spor

Nenad Bjelica: Maçı domine ettik

Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu

31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:12 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Maçı domine ettik
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica,"Bizim adımıza uzun bir aradan sonra deplasmandan galibiyetle dönebilmek çok güzel." dedi.

Bjelica, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, takımımı kutladığını söyledi.Karşılaşmanın geneline bakıldığında gayet iyi bir iş çıkardıklarını aktaran Bjelica, şöyle konuştu:

"Bugün maçın 4-0'a kadar olan kısmın tamamını domine ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Daha fazla gol atabilecek fırsat elimizde vardı. Bu fırsatları yakalarken rakibimize fırsat vermemeyi de başardık. 4-0'dan sonra belki biraz da rahatlamanın etkisiyle 2 tane gol yedik. Ama maçın geneline baktığımızda gayet iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim."

Bjelica, deplasmandan galibiyetle dönmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Bütün takımı, bütün oyucularımı tebrik ediyorum. Bizim adımıza uzun bir aradan sonra deplasmandan galibiyetle dönebilmek çok güzel. Bu iyi oyunumuza ve skorlara devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor, hükmen kazanılan Gaziantep FK maçı dışında en son 10 Ekim'de oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında deplasmanda kazanabilmişti.

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