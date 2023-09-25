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Spor

Nenad Bjelica: Ne olduğunu ben de bilmiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor'a 3-2 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Ne olduğunu ben de bilmiyorum
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Hırvat teknik adam, şu sözleri kullandı:

"Öncelikle Hatayspor'u tebrik ederim. 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık. O düşüşten sonra rakibimiz 3 gol buldu. Maalesef maçı kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bir sonraki maçta bu hataları tekrarlamamak adına çalışacağız"

  • Nenad Bjelica
  • Trabzonspor Teknik Direktörü
  • Hatayspor karşılaşması

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