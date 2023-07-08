İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nenad Bjelica: Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız
Spor

Nenad Bjelica: Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız

Slovenya kampında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0'lık skorla mağlup olan Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız
ABONE OL

Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız. 7 günlük çalışmada oyuncuların iyi çalıştıklarını düşünürsek bizim adımıza iyi maç oldu diyebiliriz." dedi.

Bjelica, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri adına iyi bir 90 dakika olduğunu belirterek, "Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız. 7 günlük çalışmada iyi çalıştıkları düşünürsek bizim adımıza iyi maç oldu diyebiliriz. Rakibimiz fizik olarak daha hazır önce ligleri başlayacak. Biz de herkese şans vermeye çalıştık. Çalışmamıza aynı hızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fernandez'in sakatlığına ilişkin ise Bjelica, "Şu an kontrol amacıyla kendisi hastanede. Umuyorum çok büyük bir şey çıkmayacak. Pozisyonda kemiğine darbe aldı. Sonuç çıkınca daha net bir şey çıkarabiliriz." dedi.

Bir hazırlık döneminde olduklarını ifade eden Bjelica, "Bizim amacımız sadece hazırlık maçlarını kazanmak değil. Amacımız ligdeki maçları kazanmak. O süreci hazırlamaya çalışacağız. Milli oyuncular geldikten sonra daha farklı görüntü olabilir. Bugün de genç oyuncular hepsi iyi görüntü verdiler. İyi yönde çalışmaya devam edecekler düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bjelica, bir soru üzerine Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Petkovic'in takımı Dinamo Zagrep ile aynı yerde kamp yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Petkovic ile otelde görüşmüştük. Denk geldiğimizde kendisiyle sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Zaten bahsettiğimizde böyle durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Ama zaten hem kendisiyle hem kulübüyle olan görüşmelerin sonlanması ya da olumlu noktaya varması gerekiyor. Listemizdeki tek oyuncu o değil. Eğer Petkoviç olmazsa onun yerine olabilecek çok kaliteli oyuncular da var."

Her bölgeye oyuncu baktıklarını kaydeden Bjelica, "Aramızdan ayrılan oyuncular olabilir. Bir oyuncular aramızdan ayrıldığında yine aynı kalitede aynı yetenekli oyuncularla doldurmamız gerekiyor. Biz de bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer bahsettiğim gibi bir oyuncu aramızdan ayrılırsa yine o şekilde transfer piyasasında en iyi işi çıkararak onun yokluğunu doldurmaya çalışacağız." dedi.

Bu arada Trabzonspor'un kampına altyapıdan kaleci Erol Can Çolak'ın da katıldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.