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Spor

Nenad Bjelica: Sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, imza süreci ile ilgili ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısında konuştu.

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile görüşmemiz 2 gün sürdü. Kulüp bana olan ilgisini net bir şekilde anlattı. Herkes görüşlerini net bir şekilde anlattığı için görüşmeler kısa sürdü. Trabzonspor'un çok iyi bir kulüp ve son şampiyon olduğunu biliyordum. Sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten sorun olmasaydı burada olmazdım. Trabzonspor'da olduğum için mutluyum." dedi.

Hedeflerinden bahseden Nenad, "Hatalar yapılmış olabilir. Çalışan kişi hata yapabilir. Yetenekli bir takım olduğunu herkes biliyor. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren yarışmacı, güçlü, kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncu grubunun bizimle beraber çalışmaya hazır olduğunu görmem beni mutlu ediyor. Tek hedefimiz geçen seneki başarıları tekrar yakalayabilmek." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ OYUNCULARIN GELECEĞİ

Nenad Bjelica, "Henüz herhangi bir karar alınmadı. 2 gündür buradayım ve sadece bir maç oynadık. Dolayısıyla 2-3 gün geçirdiğimiz insanlar için karar almak çok adil olmayacak. Önümüzdeki günlerde yönetimle yaptığımız değerlendirmeler sonrası net kararlar alınabilir. Burada çok yeniyiz. Sezon içinde dakika alamayan oyunculara fırsat verip önümüzdeki senenin bir hazırlığını yapacağız. Dolayısıyla henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Burada oynatmak istediğimiz bir sistem olacak ama değişime de açık olacağız. Sistem size maç kazandırmaz. Oyun disiplini ve

organizasyon size maç kazandırır. Sistemimiz bundan dolayı değişime açık olacak. Maçı sistemler değil, detaylar kazandırır ya da kaybettirir." ifadelerini kullandı.

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