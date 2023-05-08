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Spor

Nenad Bjelica: Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup eden Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Nenad Bjelica maç sonu açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ankaragücü maçında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Bjelica, "Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalına işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum." dedi.

Son olarak Fenerbahçe maçı öncesi sakatların iyileşeceğini aktaran Bjelica, "Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'da ilk maçına çıktı.

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