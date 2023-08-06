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Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor akademisi ile bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili kulübün akademisinin yönetim ve teknik heyeti ile bir araya geldi.

IHA6 Ağustos 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Nenad Bjelica Trabzonspor akademisi ile bir araya geldi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili kulübün akademisinin yönetim ve teknik heyeti ile bir araya geldi.

Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Teknik Direktör Nenad Bjelica, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alırken en yakın zamanda ekibiyle birlikte akademiyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Trabzonspor Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem tarafından Teknik Direktör Nenad Bjelica'ya üzerinde isminin yazılı olduğu plaket takdim edilirken, toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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