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Spor

Nenad Bjelica, Trabzonspor'da ilki başardı!

Trabzonspor'da geçen sezon nisan ayında göreve gelen Nenad Bjelica, Karadeniz ekibin başında çıktığı 4 iç saha maçını da kazandı. Nenad Bjelica Süper Lig tarihinde bunu başaran Trabzonspor'un ilk yabancı teknik direktörü oldu.

13 Ağustos 2023 Pazar 13:29 - Güncelleme:
Nenad Bjelica, Trabzonspor'da ilki başardı!
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Geçtiğimiz yıl oldukça çalkantılı bir süreçte takımın başına geçen ve Trabzon'da oynanan 3 lig karşılaşmasında da galibiyete uzanan Nenad Bjelica, iç sahadaki başarılı performansını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, cuma gecesi açılış maçında taraftarı önünde Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bjelica yönetiminde Papara Park'ta 4'te 4 yapan Karadeniz ekibi, dış sahada ise Hırvat hocayla çıktığı 4 mücadeleden 1'ini kazandı. 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında iç sahada üst üste 4 maçı kazanan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.

TRANSFERLERİ BEKLİYOR

Henüz beklediği transferler kadroya katılmamasına rağmen oynattığı mücadeleci futbol ile alkış toplayan Bjelica, geçtiğimiz sezona göre takımın fizik gücünü de bir hayli yükseltti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 15 Eylül'e kadar forvet, orta saha, kanat ve stoper takviyelerinin yapılmasını bekliyor.

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