Nenad Bjelica: Trabzonspor'un gerçeği 3, 4 veya 5. olmak

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Nenad Bjelica, Bordo Mavililer'in bu sezonki şampiyonluk ihtimalleriyle ilgili ülkesi Hırvatistan'da konuştu.

Bjelica yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'deki dönemim oldukça olumluydu. Takımı aldığımızda zihinsel ve fiziksel olarak kötü durumdaydı. 16 oyuncunun değiştiği takımı Beşiktaş derbisine hazırladık ama Türkiye'nin gerçeği bu; baskı çok ve 10 maçta 12 antrenör değiştirdiler.

Ben de onlarla aynı kaderi paylaştım. Bu sezon için Trabzonspor'un gerçeği üçüncü, dördüncü veya beşinci sıra. G.Saray ve F.Bahçe daha güçlüler, daha fazla yatırım yaptılar ve avantajları var. Benim bıraktığım miras, olağanüstü karakterli bir ekipti. Yeni hoca da bunu onayladı..."