Nenad Bjelica: Yapacaklarımızı çok net biliyoruz

Sözlerine rakibi tebrik ederek başlayan Bjelica, "Başakşehir'i kutluyorum. Biz kendi adımıza bakınca, gayet iyi bir mücadele verdik. 80. dakikaya kadar iki tarafa gidebilecek açık bir maç vardı. O dakikaya kadar iyi oynadık. Eksik olan çok sayıda oyuncularımız var, 13 oyuncu tam. İlk kez oynayan genç oyuncularımız da vardı. Mücadeleleri ve formları nedeniyle gururlu ve mutluyum. Tüm şartları düşündüğünüzde, gerçekten o dakikaya kadar direnç gösterdik, iyi oynadık." dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Gelecek sezona dair de konuşan Hırvat teknik adam, "Sezon başında koyulan hedeflerin tamamının kaybedildiği kritik bir dönemde böylesine bir takımı devralmak kolay değil, kolay olmadı. Geldikten sonra 45 gün geçti. İlk andan itibaren hedef enerjiyi değiştirmekti. Bunu yaptık. İlk birkaç maç hariç, son oynadığımız maçlarda fizik, teknik ve taktik açıdan daha iyi bir duruş gösterdik. Geldiğimiz ilk andan itibaren çıkardığımız işten gurur duyuyorum. 45 günde takımı tanıma fırsatı bulduk. Yapacaklarımızı çok net biliyoruz artık." sözlerini sarf etti.