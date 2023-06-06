İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2023 Çarşamba / 19 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,0678
  • EURO
    24,9355
  • ALTIN
    1451.87
  • BIST100
    5591.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nenad Bjelica: Yapacaklarımızı çok net biliyoruz
Spor

Nenad Bjelica: Yapacaklarımızı çok net biliyoruz

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 kaybedilen maçın ardından konuştu.

6 Haziran 2023 Salı 23:14 - Güncelleme:
Nenad Bjelica: Yapacaklarımızı çok net biliyoruz
ABONE OL

Sözlerine rakibi tebrik ederek başlayan Bjelica, "Başakşehir'i kutluyorum. Biz kendi adımıza bakınca, gayet iyi bir mücadele verdik. 80. dakikaya kadar iki tarafa gidebilecek açık bir maç vardı. O dakikaya kadar iyi oynadık. Eksik olan çok sayıda oyuncularımız var, 13 oyuncu tam. İlk kez oynayan genç oyuncularımız da vardı. Mücadeleleri ve formları nedeniyle gururlu ve mutluyum. Tüm şartları düşündüğünüzde, gerçekten o dakikaya kadar direnç gösterdik, iyi oynadık." dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Gelecek sezona dair de konuşan Hırvat teknik adam, "Sezon başında koyulan hedeflerin tamamının kaybedildiği kritik bir dönemde böylesine bir takımı devralmak kolay değil, kolay olmadı. Geldikten sonra 45 gün geçti. İlk andan itibaren hedef enerjiyi değiştirmekti. Bunu yaptık. İlk birkaç maç hariç, son oynadığımız maçlarda fizik, teknik ve taktik açıdan daha iyi bir duruş gösterdik. Geldiğimiz ilk andan itibaren çıkardığımız işten gurur duyuyorum. 45 günde takımı tanıma fırsatı bulduk. Yapacaklarımızı çok net biliyoruz artık." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.