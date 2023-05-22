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Spor

Nenad Bjelica'dan 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile karşılaştığı maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'dan 4 değişiklik
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Geçen sezon şampiyonluğu elde eden ancak bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor'da taraftarlar, maça ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin çok büyük bölümü boş kaldı.

YUSUF YAZICI YİNE YOK

Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.

Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.

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