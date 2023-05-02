Nenad Bjelica'dan Dorukhan Toköz'e çağrı

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, beklenenden daha uzun süre sahalardan uzak kaldı.

2 Eylül'de yaşadığı sakatlık ile sol diz çapraz bağları ve menisküsleri kopan 26 yaşındaki orta saha, hemen ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatınca sezonu kapattı.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, oyuncuyla hem tanışmak hem de tedavi sürecini yakından takip etmek için Trabzon'a gelmesini istedi.

Dorukhan, bu çağrıya kayıtsız kalmadı önce Trabzon'a gelip sağlık kontrollerinden çıktı ardından dün antrenmana katılıp bireysel çalışma yaptı.