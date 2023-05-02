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Spor

Nenad Bjelica'dan Dorukhan Toköz'e çağrı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 2 Eylül 2022'den bu yana sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz'ü idmana çağırdı.

2 Mayıs 2023 Salı 11:15 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'dan Dorukhan Toköz'e çağrı
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Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, beklenenden daha uzun süre sahalardan uzak kaldı.

2 Eylül'de yaşadığı sakatlık ile sol diz çapraz bağları ve menisküsleri kopan 26 yaşındaki orta saha, hemen ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatınca sezonu kapattı.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, oyuncuyla hem tanışmak hem de tedavi sürecini yakından takip etmek için Trabzon'a gelmesini istedi.

Dorukhan, bu çağrıya kayıtsız kalmadı önce Trabzon'a gelip sağlık kontrollerinden çıktı ardından dün antrenmana katılıp bireysel çalışma yaptı.

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