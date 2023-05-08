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Spor

Nenad Bjelica'dan hücum oyuncularına uyarı

5 maçlık seride galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Hırvat teknik adam Nenad Bejlica oyunculara uyarıda bulundu.

Sabah8 Mayıs 2023 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'dan hücum oyuncularına uyarı
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Son 5 Süper Lig maçında da galip gelemeyen bordo-mavililer, bugün Ankaragücü karşısında kazanıp kötü seriyi bitirmek istiyor. 5 maçtan sadece 1 beraberlik çıkaran Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil ile kart cezalısı olan Bakasetas sahaya çıkamayacak. Siopis ve Trezeguet'nin oynama ihtimali düşük bulunurken sakatlıkları geçen Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın ise maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.

EKSİK KALMAYIN UYARISI

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica, rakibin son oynadığı karşılaşmaları ve özellikle de kupada Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin detaylarını dikkatlice izledi. Takımın başında çıktığı iki maçta da öne geçmesine rağmen görülen kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Bjelica, bu mücadeleyle birlikte talihsizliğine de son vermek istiyor. Bu nedenle maçın önemini oyuncularına anlattı.

A.GÜCÜ'NE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, A.Gücü ile oynadığı son 11 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer 4 beraberlik ve 7 galibiyet elde etti. Öte yandan bir dönem Trabzonspor forması da giyen A.Gücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın deplasmanda yenemediği (6 mağlubiyet- 1 beraberlik) takımlar arasında Trabzonspor ilk sırada.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

TRABZONSPOR ile Ankaragücü arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bordo-mavililerde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eren Elmalı, Siopis, Marc Bartra, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak (18 Mayıs Perşembe) olan kritik Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

NENAD BJELICA: "TARAFTARLARIMIZ DESTEĞE GELSİN"

Trabzonspor'un Hırvat teknik adamı Nenad Bjelica, Ankaragücü maçı öncesi taraftarlara seslenerek, "Bu maç desteğe ihtiyacımız var, herkesi tribüne bekliyoruz" dedi. Sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrasında taraftarlar da teknik direktörlerine destek mesajları verdi.

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