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Spor

Nenad Bjelica'dan kötü istatistik

Hatayspor deplasmanında 71. dakikaya iki farkla önde giren Trabzonspor, 90 dakikanın sonunda 3-2'lik mağlubiyete engel olamadı. Bordo mavili ekip, Nenad Bjelica'nın göreve gelişinin ardından üçüncü kez öne geçtiği karşılaşmayı yenik tamamladı.

IHA26 Eylül 2023 Salı 10:31 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'dan kötü istatistik
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 önde olmasına rağmen 3-2 kaybeden Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica idaresinde geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere önde olduğu 3 karşılaşmada tam 9 puan bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada 2-0 önde olmasına rağmen Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Visca ve Onuachu'nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kurdu. Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA İKİ MAÇ KAYBETTİ

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti. Bordo-mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan bordo-mavililer, maçı 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.

14 MAÇTA 1.50 ORTALAMA

Trabzonspor'un başına 18 Nisan 2023'de gelen Bjelica, 160 günü geride bıraktı. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle 14 maça çıkan Hırvat teknik adam, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.

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