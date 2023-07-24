Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımının yeni sezon öncesi kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentinde basın toplantısı düzenledi. Hırvat teknik adam, Orsic'in sakatlığı, Siopis'in sözleşme durumu ve transfer planlarıyla ilgili net ifadeler kullandı.

"HİÇ SAKATLANMAMIŞ BİR OYUNCUYDU"

Çok üzgünüz Orsic'in sakatlığı nedeniyle. 5-6 yıldır onu tanıyorum. Daha önce tanıdığım dönemde de hiç sakatlanmamış bir oyuncuydu neredeyse. Böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun maalesef. Sakatlıklar bu işin içerisinde var.

"HAKAN YEŞİL DE İSTEMEZDİ"

O pozisyonda yer alan oyuncumuz Hakan Yeşil ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Desteğimiz kendisi ile. Hiç kimse takım arkadaşını ya da rakibini sakatlamak için müdahalede bulunmaz. Talihsiz bir pozisyondu. Futbolda maalesef böylesine durumlar var. İşler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Talihsizlik yaşadık.

"HARİKA BİR KAMP DÖNEMİ OLDU"

Önceki sezonlarda kamplar nasıldı bilmiyorum ama bu benim genelde takımlarımda uyguladığım kamplar bu şekilde. Daha önceki takımlarımda daha yoğun oluyordu, burada yoğunluğu biraz azalttığımı söyleyebilirim. Oyuncularımdan aldığım geri dönüşler olumlu şekilde. 17-18-19 yaşlarındaki gençler bizimle birlikte. Tüm oyuncuların tepkileri çok olumlu oldu. Birkaç idmanı saymazsak tüm oyuncular bizimle birlikte oldu. Harika bir kamp dönemi geçirdik diyebilirim. İki tane hazırlık maçıyla kampı noktalayacağız. Genel itibarıyla harika şartlarda çalıştık. Oyuncularımdan aldığım yanıtlar, reaksiyonlar çok iyiydi. Çok mutlu oldum.

"TALİHSİZLİKLER DE VARDI"

Talihsizlikler de yaşadık. Joaquin ve Orsic talihsizlikler yaşadı. Joaquin birkaç hafta, Orsic birkaç ay sonra yeniden aramızda olacaklar.

"TRANSFER ÇALIŞMASINA BAŞLADIK"

Dün akşam aldık Orsic'in haberine. Hemen ardından transfer çalışmalarına başladık. Şubat ayında durumuna bir daha bakacağız Orsic'in. Onun yerine bizimle olabilecek oyuncular üzerine çalışmalara başladık. Trezeguet, Afrika Kupası'nda olacak ve birkaç maç bizimle olamayacak. Hem Orsic hem Trezeguet'nin bölgelerinde oynayabilecek bir oyuncu bakacağız.

"SİSTEMİMİZ NET!"

Sistemimiz 4-3-3 olacak. 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz. 1 defansif orta saha, 2 orta saha, 2 kanat ve 1 forvet olacak. Bu sistemle oynayacağımızı daha önce de ifade etmiştim.

İŞTE İSTEDİĞİ TRANSFERLER

Ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferler değiştirebilir. 1 santrfor, Orsic'in sakatlığı sonrası sol kanat, merkez orta sahada box-to-box 8 numara arıyoruz. Bunun değişeceği durum, ayrılacak oyuncuların durumu. Birileri giderse arayışlarımız olabilir.

"2-3 OYUNCU DAHA KATILIRSA..."

Oyuncularımızın hepsi çok aç bir şekilde çalışıyor. Ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar. Gençler, kiradan dönen oyuncular, yeni katılanlar, bizimle beraber geçen seneden olan oyuncular inanılmaz çalışıyorlar. Hepsi iyi performans gösterirse oynayabileceklerini biliyorlar. Belki de 2-3 oyuncunun katılımıyla daha büyük bir forma rekabeti yaratabilir, takım yararına kullanabiliriz.

"HEPSİ ÇOK KALİTELİ İNSANLAR"

Oyuncular birçok şarta karşı çalışıyorlar. Sıcaklık var, yoğun antrenmanlar var. Çalışmaya aç oyuncularım var. Bundan ötürü mutluyum. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de oyuncularımın hepsinin yüksek insan kalitesinde olması.

"EN ÖNEMLİ MAÇ, İLK MAÇ"

İlk maçımızı taraftarımız önünde ve umuyorum ki dolu tribünler önünde oynayacağız. İlk maçta galibiyet armağan etmeye çalışacağız. İkinci maç Galatasaray ile ama ilk maçımız en önemli maçımız olacak. İlk maçımız Antalyaspor maçı olacak. Bu maçta ilk galibiyeti taraftara hediye etmek istiyoruz.

"SIOPIS, TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Siopis geçen haftalarda belinde bir ağrı hissetti. İğne tedavisine başlandı hemen. Sonrasında 3 günlük bir ara oldu. Dönüşünde de ağrıları oldu. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Ona teklifimizi yaptık yeni sözleşme için. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İlk teklif sanıyorum kabul edilmedi. Önümüzdeki haftalarda görüşmelerin nasıl devam edeceğine bakacağız. Şimdilik durum bu yönde.

"GÖREVDE OLURSAM 15-20 OYUNCU GELİP GİTMEYECEK"

Ben oyuncular açısından çok fazla değişim taraftarı değişim. Çok transfer olduğunda dengesizlik ve takım içi sıkıntı yaratır. Geçen sezondan 22 oyuncunun bizimle olmadığını görebilirsiniz. Bu çok oyuncu sirkülasyonu demek. Ben bunun taraftarı değilim. Gelecek sezon burada olursam 15-20 oyuncunun gelip gittiğini göremeyeceksiniz. Tüm oyuncuların verdiklerinden mutluyum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu oyuncuları sürekli değiştirirseniz yeni bir hayata, yeni bir sisteme adapte etmek zorundasınız. Bunun birçok riski var.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Çok fazla haber görüyorum. Benim yönetimle konuştuğum, 'Şunu gönderin, bu başka takıma gitsin' şeklinde yazılıyor. Görüyorum. Böyle herhangi bir konuşmam yok. Tüm oyuncularımdan mutluyum. Tabii ki aramızdan ayrılacaklar olabilir. Bunun nedeni o oyuncudan mutsuzluğum değil, takıma daha uygun bir oyuncu bulmaktan ötürü olabilir. Bu haberi yazanlar kulübe iyilik yaptığını düşünüyor olabilir ama bu tür durumlar oyuncularda huzursuzluk yaratabiliyor. Oyuncular da insan. Bu haberi görünce geceyi uykusuz geçiriyorlar, 'Hoca gerçekten böyle düşünüyor mu' diyebiliyor. Oyuncularımı günlerce 'Ben böyle düşünmüyorum' diye ikna etmeye çalışıyorum. Ben oyuncularımın hepsinden çok mutluyum.