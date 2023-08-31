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Spor

Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! ''Petkovic'i kadromuza katamadık''

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hırvat teknik adam transfer müjdesi verirken Petkovic transferi konusunda da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

31 Ağustos 2023 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! ''Petkovic'i kadromuza katamadık''
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Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcısı Nenad Bjelica, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakasetas'ın durumuna değinen Bjelica, transferde taraftara müjde verdi. Bjelica ayrıca Petkovic hakkında da konuştu.

İşte Bjelica'nın açıklamaları:

BEN DE HATA YAPMIŞ OLABİLİRİM

16 yıllık teknik direktörlük kariyerimde, hiçbir basın toplantısında hiçbir oyuncuyu isim vererek basının önüne atmadım. Bir ya da birkaç oyuncuyu hedef almadım. Benim anlatmaya çalıştığım, takımın gösterdiği tutumdu. Maçlardan sonra ilk önce kendimi sorgularım.

Hiçbir mağlubiyette kendimi sorgulayan birisi olmadım. Ben de hata yapmış olabilirim. Örneğin maçtan 3 gün önce bizzat benim de yürüttüğüm bir transfer sürecinde bulundum.

MAALESEF PETKOVİC TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK

Tabii ki benim de bütün odak noktam, transfere kaymış olabilir. Belki yeterince zamanı takıma ayıramadım. Transfer gerçekleşmeyince, ister istemez sinirleniyorsunuz. Bahsettiğim oyuncu, Petkovic'ti.

Transferini maalesef gerçekleştiremedik. Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.

EN AZ 3-4 FUTBOLCU TRANSFER EDECEĞİZ

Bakasetas ben gelmeden önce de aynı bölgede oynuyordu, biz de aynı şekilde oynatıyoruz. Takımımızın önemli, lider karakterli oyuncularının belirsizlikler yaşaması onları da etkiliyor. Onlar da insan, kafalarında bu durumlar olabilir. En az 3, en fazla 4 oyuncu transfer edeceğiz

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