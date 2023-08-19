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Spor

Nenad Bjelica'nın galibiyete inancı tam

Trendyol Süper Lig'in ilk derbisinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica takıma güveninin tam olduğunu söyledi.

Fanatik19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'nın galibiyete inancı tam
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Trabzonspor, bu sezonki ilk büyük maçına Galatasaray deplasmanında çıkıyor. Antalyaspor galibiyetiyle lige start veren Fırtına'da tüm planlar galibiyet üzerine.

"BİZDEN DAHA HAZIRLAR"

Visca, Orsic gibi önemli eksiklere; bazı mevkilere beklenen transferler gecikmesine rağmen teknik direktör Nenad Bjelica takımına güveniyor.

Basın toplantısında, "Galatasaray son şampiyon. Yaptıkları takviyelerle güçlendiler. Avrupa'da da ekstradan 4 maç oynadıkları için daha hazırlar" diyen Bjelica, dün son idmanda takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Son idmanın ardından takımına yaptığı konuşmada 51 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına şu sözlerle seslendi:

"Zor bir atmosfere gidiyoruz. Hiç kolay olmayacak. Ancak bu takıma güveniyorum. Büyük maçları çok isteyen, sonuna kadar mücadele eden kazanır. Biz de sonuna kadar savaşacağız. Size inanıyorum, kazanan biz olacağız."

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