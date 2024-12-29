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Spor

Nenad Bjelica'nın koltuğunun tehlikede! Yerine gelecek isim Fabio Cannavaro

Hırvatistan Süper Ligi'nin 17. haftasında lider Rijeka'nın 7 puan gerisinde 3. sırada yer alan Dinamo Zagreb'de teknik direktör Nenad Bjelica'nın koltuğu tehlikede. Bjelica'nın görevden alınması halinde yerine gelecek isim belli oldu.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 16:58 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'nın koltuğunun tehlikede! Yerine gelecek isim Fabio Cannavaro
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18 haftası geride kalan Hırvatistan Süper Ligi'nde lider Rijeka'nın 7 puan gerisinde 3. sırada yer alan Dinamo Zagreb'de teknik direktör değişikliği gündemde. Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Dinamo'nun hocası Nenad Bjelica'nın koltuğunun tehlikede olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dinamo Zagreb'de Nenad Bjelica'nın görevden alınması durumunda yeni teknik direktör olarak ilk tercih Fabio Cannavaro olacak. Hırvat kulübünde Cannavaro'nun bu görev için mükemmel bir aday olduğunu düşünülürken, İtalyan teknik adamın listenin ilk sırasında yer aldığı belirtildi.

Son olarak Udinese'yi çalıştıran 51 yaşındaki Futbol adamı, geçtiğimiz haziran ayından bu yana boştaydı.

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