18 haftası geride kalan Hırvatistan Süper Ligi'nde lider Rijeka'nın 7 puan gerisinde 3. sırada yer alan Dinamo Zagreb'de teknik direktör değişikliği gündemde. Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Dinamo'nun hocası Nenad Bjelica'nın koltuğunun tehlikede olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dinamo Zagreb'de Nenad Bjelica'nın görevden alınması durumunda yeni teknik direktör olarak ilk tercih Fabio Cannavaro olacak. Hırvat kulübünde Cannavaro'nun bu görev için mükemmel bir aday olduğunu düşünülürken, İtalyan teknik adamın listenin ilk sırasında yer aldığı belirtildi.

Son olarak Udinese'yi çalıştıran 51 yaşındaki Futbol adamı, geçtiğimiz haziran ayından bu yana boştaydı.