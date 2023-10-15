Nenad Bjelica'nın Rangers ihtimalide kalmadı

İskoç ekiplerinden Rangers'ta yeni teknik direktör belli oldu.

Rangers, takımın başına Philippe Clement'in getirildiğini açıkladı. Belçikalı teknik adam, Rangers için yaptığı açıklamada, "Rangers'ın yeni teknik direktörü olmaktan onur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum" dedi.

NENAD BJELICA İDDİASI

Rangers'ın daha önce takımın başına Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica'yı getirmek istediği iddia edilmişti. Bjelica, Rangers iddiaları için, "Ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam kesinleştiğinde bazı temaslarım oldu. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etmişti.