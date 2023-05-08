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Spor

Nenad Bjelica'nın Trabzon'da ilk maçı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında ilk kez Trabzon'da oynanan bir karşılaşmaya çıktı.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'nın Trabzon'da ilk maçı
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Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında ilk kez Trabzon'da bir karşılaşmaya çıktı.

Daha önce Demir Grup Sivasspor deplasmanından 4-1, Arabam.com Konyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Hırvat teknik adam ile üçüncü maçını iç sahada oynadı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Konuk takım taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, geçen hafta hayatını kaybeden kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'yı da maç öncesi andı.

Trabzonspor 48 puan ile ligde 7. sırada yer alıyor.

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