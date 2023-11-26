Nenad Bjelica'nın yeni adresi Union Berlin oldu

Trabzonspor'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.

Alman ekibi Union Berlin, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

FISCHER İLE YOLLAR AYRILDI

Urs Fischer'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Union Berlin'in Bjelica'da karar kıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Bejlica' ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Austria Wien, Dinamo Zagreb, Osijek ve Trabzonspor gibi önemli takımları çalıştıran Bjelica, bordo mavili takımda 16 maça çıktı. Hırvat teknik adam 8 galibiyet alırken, 8 de mağlubiyet yaşadı.