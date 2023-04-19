Nenad Bjelica'ya yardımcı hoca için ilk aday Egemen Korkmaz

Süper Lig'de futbolcu olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen Egemen Korkmaz, emeklilik sonrası kariyerine yardımcı antrenör olarak devam etti.

Yardımcı antrenör olarak Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da görev yapan Korkmaz geçtiğimiz yaz Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılmıştı.

BJELİCA'NIN YARDIMCISI OLABİLİR

Bordo-mavililerde Nenad Bjelica'nın gelişi sonrasında yardımcı hocaların kim olacağı ise merak konusuydu. Bu doğrultuda Karadeniz devinin eski oyuncularından Egemen Korkmaz'ın, yardımcılardan biri olabileceği öğrenildi.

2 ADAY DAHA VAR

Ayrıca bu görev için Turgut Kural ve Selçuk Erdoğan isimlerinin de ön plana geçtiği bildirildi.