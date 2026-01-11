İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Nene: Yeni bir bölüm başlıyor

Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, Türkiye Süper Kupası finalinde kazanılan şampiyonluğun ardından yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli formayla yeni hedeflerinin kupalar kazanmak olduğunu vurguladı.

11 Ocak 2026 Pazar 00:56
Nene: Yeni bir bölüm başlıyor
Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası ve Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ZAFERİN NE KADAR KIRILGAN OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Mali Milli Takımı adına konuşan Nene, turnuvadaki yenilginin kendileri için önemli bir ders olduğunu vurguladı. "Afrika Kupası'nda zaferin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gördük. Ülkemi gururla temsil ederken elimden gelenin en iyisini yaptım. Bizi son ana kadar ayakta tutan taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Malili futbolcu, bu sonucun onları daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Genç oyuncu, yaşanan bu geri adımın ardından hedeflerinin net olduğunu da dile getirdi: "Bu yenilgi zor olsa da ayağa kalkmamız, hatalarımızdan ders çıkarmamız ve birlikte ilerlememiz için bir fırsat. Gelişim yolculuğumuzda birlik olmaya devam edeceğiz."

"BUGÜN YENİ BİR BÖLÜM BAŞLIYOR"

Nene, kulüp kariyerinde ise bambaşka bir sayfa açtığını söyledi. Süper Kupa şampiyonluğu sonrası Nene, "Bugün yeni bir bölüm başlıyor. Kararlı bir takımın parçası olarak Türkiye'de şampiyon oldum. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve bu sezonu unutulmaz kılan taraftarlarımıza minnettarım" dedi.

"YENİ KUPALARI EVİMİZE GETİRMELİYİZ"

Başarının rehavete yol açmaması gerektiğini vurgulayan Dorgeles Nene, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahada geçirdiğimiz her an çok değerliydi. Yolumuz uzun ama mütevazı kalmalı, daha yükseği hedeflemeli ve birlikte çalışarak yeni kupaları evimize getirmeliyiz."

