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Spor

Derbi öncesi iki başkan arasında loca krizi!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi kriz çıktı. Dev karşılaşma için loca talep eden Galatasaray Kulübü'ne Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt geldi.

20 Şubat 2020 Perşembe09:29 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:31

Ülker Stadı'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'e gitme kararı aldı.

Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için Fenerbahçe yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.

2018-19 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.

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