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Spor

Neredeyse sakatlanıyordu! Osimhen, Sivas'ta büyük tehlike atlattı

Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

7 Aralık 2024 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Neredeyse sakatlanıyordu! Osimhen, Sivas'ta büyük tehlike atlattı
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Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

BARİYERLER, OSIMHEN'İN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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