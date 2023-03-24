İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0748
  • EURO
    20,5259
  • ALTIN
    1223.27
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti
Spor

Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24.hafta mücadelesinde Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti.

AA24 Mart 2023 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-79 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar, Abdullah İlik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 25, Landrum 11, Burcu Yağan 10, Nisa Yalçın 4, Mısra Albayrak, Şuğranur Hatice Sönmez 12, Mokango 4, Feray Dalkılıç 4

Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 13, Nelson 9, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 17, Derin Yaya 11, İlayda Güner 4

1. Periyot: 19-21

Devre: 30-37

3. Periyot: 51-61

5 faulle çıkan: 38.00 Nelson (Nesibe Aydın)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.