İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2656
  • EURO
    21,0098
  • ALTIN
    1242.74
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesibe Aydın evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi
Spor

Nesibe Aydın evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında sahasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-69 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği yakaladı.

AA7 Nisan 2023 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Nesibe Aydın evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-69 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Yarı finale kalacak takımı 9 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma belirleyecek. Bu maçı kazanan takım, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi olacak.

SALON: TOBB ETÜ

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Orkun Yurttaş, Ahmet Kemal Digilli

NESİBE AYDIN: Derin Yaya 10, Feride Şevval Akalan 11, Hempe 4, Thomas 26, Nelson 13, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner 6

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 2, Jurjane 12, Prints 10, Nacickaite 13, McCowan 26, Büşra Akbaş 4, Merve Uygül, Pelin Derya Bilgiç 2, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. PERİYOT: 29-13

DEVRE: 41-28

3. PERİYOT: 64-49

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 39.36 Büşra Akbaş (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.