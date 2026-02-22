İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nesibe Aydın evinde kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, TOBB ETÜ Salonu'nda Emlak Konut'u 75-66 yenerek sezonun 11. galibiyetine ulaştı.

AA22 Şubat 2026 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Nesibe Aydın evinde kazandı
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 75-66 mağlup etti.

Nesibe Aydın, sezondaki 11. galibiyetini alırken Emlak Konut, 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Cemil Uygül, Ali Osman Kanık, Sait Nedim Çelik

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 30, Pelin Gülçelik 5, Green 11, Yağmur Önal 9, Turner 2, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya, Derin Yaya

Emlak Konut: Thomas 28, Delaere, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 2, Macaulay 7, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 11

1. Periyot: 12-11

Devre: 34-27

3. Periyot: 45-42

Beş faulle çıkan: 32.45 Melike Yalçınkaya (Nesibe Aydın), 37.40 Macaulay (Emlak Konut)

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.