Nesibe Aydın evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-60 yendi.
SALON: TOBB ETÜ
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Şeyhmus Melek, Hasan Ok
NESİBE AYDIN: Hempe 7, Feride Şevval Akalan 13, Thomas 21, Nelson 12, Derin Yaya, Duygu Özen 5, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Elif Emirtekin 4, Beylem İlba
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Landrum 9, Hayes 17, Şuğranur Hatice Sönmez 12, Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 2, Sevgi Tonguç, Eylül Minez, Burcu Yağan 5, Mısra Albayrak 3
1. PERİYOT: 21-15
DEVRE: 43-34
3. PERİYOT: 54-51