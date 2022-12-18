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Spor

Nesibe Aydın evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-60 mağlup etti.

AA18 Aralık 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Nesibe Aydın evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-60 yendi.

SALON: TOBB ETÜ

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Şeyhmus Melek, Hasan Ok

NESİBE AYDIN: Hempe 7, Feride Şevval Akalan 13, Thomas 21, Nelson 12, Derin Yaya, Duygu Özen 5, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Elif Emirtekin 4, Beylem İlba

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Landrum 9, Hayes 17, Şuğranur Hatice Sönmez 12, Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 2, Sevgi Tonguç, Eylül Minez, Burcu Yağan 5, Mısra Albayrak 3

1. PERİYOT: 21-15

DEVRE: 43-34

3. PERİYOT: 54-51

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