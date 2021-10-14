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Spor

Nesibe Aydın, Kayseri Basketbol'u farklı yendi

Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 mağlup etti.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:42
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 mağlup etti.

Salon: TOBB-ETÜ

Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)

Nesibe Aydın: Thomas 4, Snytsina 15, Nacikkaite 16, Harika Gözde Eldaş 17, Coates 16, Merve Uygül, Gülşah Duman 5, Hülya Çoklar 8, Meltem Yıldızhan 3

Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya, Williams 26, Sventoraite 9, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 2, Helin Boybeyi 5, Monet Dean 9

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-36

3. Periyot: 62-48

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