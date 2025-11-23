İSTANBUL 18°C / 9°C
Nesibe Aydın, Kayseri deplasmanından galibiyetle döndü

23 Kasım 2025 Pazar 18:27
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-73 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 21, Dangerfield 14, Willams 21, Doğa Adıcan, Merve Arı 7, Merve Uygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4

Nesibe Aydın: Davis 22, Bone 16, Elif Çayır, Büşra Akgün 7, Melike Yalçınkaya 4, Green 12, Turner 2, Yağmur Önal 18

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 53-60

