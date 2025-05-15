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Spor

Nesine 2. Lig play-off 2. tur rövanş maçları yarın başlayacak

Nesine 2. Lig play-off 2. tur rövanş müsabakaları yarın oynanacak. İlk maç Kastamonuspor-Altınordu arasında olacak.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Nesine 2. Lig play-off 2. tur rövanş maçları yarın başlayacak
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Beyaz Grup'ta play-off 2. tur ilk maçında Altınordu sahasında GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Kırmızı Grup'ta ise Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Yarın oynanacak rövanş müsabakasında cezası sebebiyle ev sahibi Aksarayspor'un seyircisi tribündeki yerini alamayacak.

Yarın oynanacak play-off 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:

16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK (Dağılgan)

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