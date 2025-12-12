İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7029
  • EURO
    50,2009
  • ALTIN
    5902.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesine 2. Lig'de haftanın maçları başladı
Spor

Nesine 2. Lig'de haftanın maçları başladı

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de haftanın maçları başladı
ABONE OL

Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16. hafta başladı.

Gruplardaki karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- KIRMIZI GRUP

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor: 2-3

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 1-3

Fethiyespor-Güzide Gebzespor: 0-0

Menemen FK-Aliağa Futbol: 2-1

Bursaspor-Ankara Demirspor: 4-0

- BEYAZ GRUP

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Bucaspor 1928: 3-0

Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 4-4

Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 0-1

Karaman FK-GMG Kastamonuspor: 1-2

Adana 01 FK-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0

Seza Çimento Elazığspor-Sultan Su İnegölspor: 4-2

MKE Ankaragücü-Kepezspor: 2-0

  • 2lig
  • kırmızı grup
  • beyaz grup

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.