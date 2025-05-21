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Spor

Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı yarın başlıyor

Futbolda Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı yarın başlıyor
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Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:

22 MAYIS PERŞEMBE

Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

Kırmızı Grup:

20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)

26 MAYIS PAZARTESİ

Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

  • Nesine 2. Lig
  • play-off
  • tur maçı

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