Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı yarın başlıyor

Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:

22 MAYIS PERŞEMBE

Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

Kırmızı Grup:

20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)

26 MAYIS PAZARTESİ

Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)