  • Nesine 3. Lig 2. Grup play-off takvimi açıklandı
Nesine 3. Lig 2. Grup play-off takvimi açıklandı

Play-off heyecanında geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig 2. Grup birinci tur eşleşmelerinin tarih, saat ve stat bilgilerini resmen duyurdu; ilk maçlar 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 17:47
Nesine 3. Lig 2. Grup play-off 1. tur müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

23 Nisan Perşembe:

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

Birinci tur ikinci maçlar

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)

