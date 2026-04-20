Nesine 3. Lig 2. Grup play-off takvimi açıklandı

Nesine 3. Lig 2. Grup play-off 1. tur müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:
Birinci tur ilk maçlar
23 Nisan Perşembe:
15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol (Kızıltepe İlçe)
20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)
Birinci tur ikinci maçlar
27 Nisan Pazartesi
20.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)