28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Spor

Nesine 3. Lig play-off birinci tur maçları sona erdi! İşte sonuçlar...

Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur karşılaşmaları, 3. ve 4. Grup'ta yapılan rövanş maçlarıyla birlikte tamamlandı. İşte sonuçlar...

AA28 Nisan 2026 Salı 22:15
Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur, 3. ve 4. Grup'ta yapılan rövanş maçlarıyla sona erdi.

3. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 52 Orduspor FK, 4. Grup'ta ise Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci tura yükseldi.

Play-off etabı birinci turunda yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

3. GRUP

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3 (0-1)

52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor: 4-1 (3-1)

4. GRUP

Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor: 3-0 (1-2)

Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2 (0-0)

